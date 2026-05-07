Գազայի հատվածում սպանվել է «Համաս»-ի առաջնորդի որդին

«Համաս»-ի առաջնորդ Խալիլ ալ-Հայայի որդին սպանվել է Գազայի հատվածում Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարվածի հետևանքով։
Ըստ տեղական աղբյուրների՝ Ազզամ Խալիլ ալ-Հայան երեկ վիրավորում է ստացել Ջաբալիա փախստականների ճամբարում՝ անօդաչու թռչող սարքի հարվածի ժամանակ։
Հիվանդանոցի հաղորդագրությունների համաձայն՝ հարձակման ժամանակ սպանվել է նաև պաղեստինյան զինյալ խմբավորման մեկ այլ անդամ։ Իսրայելի բանակի խոսնակը հայտարարել է, որ ստուգում են այս տեղեկությունները։
Խալիլ ալ-Հայան «Համաս»-ի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից է և մեկն այն բանագնացներից, որ մասնակցում էր Գազայի հատվածում կայուն խաղաղության հաստատման շուրջ հանդիպումներին։
«Համաս»-ի խոսնակ Հասեմ Կասեմը dpa-ին ասել է, որ սա ալ-Հայայի չորրորդ որդին է, որը սպանվել է Իսրայելի կողմից իրականացված հարձակման հետևանքով։