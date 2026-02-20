Գալուզինը և ՌԴ-ում Թուրքիայի դեսպանը քննարկել են Ուկրաինայի ճգնաժամը, իրավիճակը Կովկասում

Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը հանդիպել է Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպան Թանջու Բիլգիչի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասված է, որ կարծիքներ են փոխանակվել Ուկրաինայի ճգնաժամի շուրջ իրավիճակի վերաբերյալ։
«Ռուսական կողմը դեսպանին ներկայացրել է իր հիմնական մոտեցումները քաղաքական ու դիվանագիտական լուծումների որոնման հարցում՝ ընդգծելով կոնֆլիկտի հիմքերի վերացման անհրաժեշտությունը»,- ասված է հայտարարության մեջ։
Պաշտոնական գրության մեջ նաև նշվում է, որ քննարկվել է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, հաստատվել է «տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության շահերի համար հետագա համագործակցության փոխադարձ ձգտումը»։
Ռուսական կողմի հաղորդմամբ՝ հանդիպումը տեղի է ունեցել դեսպանի նախաձեռնությամբ։