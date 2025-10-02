Ֆրանսիայում հակակառավարական բողոքի ցույցեր են

Ֆրանսիայում դարձյալ բողոքի ցույցեր են անցկացվել: Ավելի քան 200 քաղաքներում ու բնակավայրերում մարդիկ փողոցներ են դուրս եկել՝ դատապարտելով պետական ծախսերի կրճատումներն ու պահանջելով հարուստներից ավելի շատ հարկեր գանձել։
AP-ն հայտնում է՝ Փարիզում հազարավոր քաղաքացիներ երթ են իրականացրել, գործադուլի պատճառով փակվել է նաև Էյֆելյան աշտարակը։
Ցույցերի մասնակիցներն անցած ամիս պաշտոնում նշանակված վարչապետ Սեբաստիեն Լեկորնյուից պահանջում են հրաժարվել նախորդ վարչապետի օրոք մշակված բյուջետային միջոցառումներից: Քաղաքացիների պնդմամբ՝ ցածր աշխատավարձ ստացողների ու միջին խավի կյանքն էլ ավելի կբարդացնեն։