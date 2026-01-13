Ֆրանսիայի վերաքննիչ դատարանում սկսվել է Մարին Լը Պենի դատավարությունը

Փարիզում սկսվել է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենի վերաքննիչ դատավարությունը, որը կորոշի՝ արդյոք նա կարող է մասնակցել 2027-ի նախագահական ընտրություններին։
Անցած մարտին առաջին ատյանի դատարանը հինգ տարով արգելել էր նրան պետական պաշտոն զբաղեցնել՝ Եվրամիության միջոցները չարաշահելու մեղադրանքով։ Մեղադրողները պնդել էին, որ 2004-2016 թվականներին Լը Պենը՝ կուսակիցների հետ, օգտագործել է Եվրախորհրդարանում աշխատանքի համար նախատեսված միջոցները՝ սեփական կուսակցության համար աշխատողներին վարձատրելու համար։
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը սպասվում է մինչև ամառ։