Մի քանի ժամից Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում վրացի մրցավար Գոգա Կիկաչեիշվիլին կազդարարի Հայաստան-Իռլանդիա ֆուտբոլային հանդիպման մեկնարկը: Մրցակցության հետաքրքիր նախապատմություն ունեցող թիմերի ճանապարհներն այս անգամ խաչվել են հաջորդ տարի կայանալիք աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում:
Հայաստանի ընտրանին այսօր երեկոյան կփորձի ուշքի գալ ու դրական արդյունք գրանցել Պորտուգալիայից կրած խոշոր հաշվով պարտությունից հետո, Իռլանդիան էլ նպատակ ունի Երևանից հաղթանակով հեռանալ:
Խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչն Իռլանդիային հաղթելն իրատեսական է համարել: «Իռլանդիան էլ ուժեղ թիմ է մեր համար, բայց հաղթելը ավելի ռեալնի է, և պետք ա մեծ ցանկության դեպքում, մեծ աշխատանքի դեպքում կարող է մեր մոտ ստացվել: Շանսը շատ է հաղթելու, բայց դժվարություն մենք կունենանք վաղը, որովհետև լուրջ մրցակից է», - հայտարարել է Եղիշե Մելիքյանը:
Իռլանդիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Հեյմիր Հադլգրիմսոնն առանձնացրել է Հայաստանի հավաքականի խաղացողների անհատական որակները.
- «Նրանք լավ անհատներ ունեն, որոնք կարող են խնդիրներ ստեղծել, արագ հակագրոհող թիմ է, ես կասեի, որ նրանց ամենաուժեղ կողմը պաշտպանությունից հարձակման արագ անցումն է»:
Իռլանդիայի ընտրանին մեկնարկային տուրը ոչ-ոքի է ավարտել՝ Հունգարիայի հետ երկուական գոլ են փոխանակել:
Դուբլինից Երևան հասնելու համար հազարավոր կիլոմետրեր կտրած Իռլանդիան առաջին խաղից հետո վերականգնվելու համար ավելի քիչ ժամանակ է ունեցել: Թիմի գլխավոր մարզիչը երեկ հենց այս հանգամանքն է մատնանշել ու ընդգծել՝ պետք է լավ խաղալ պաշտպանությունում, Հայաստանի ընտրանին հենց մեկնարկից կփորձի ակտիվ գործել:
Թիմերը վերջին անգամ 2022-ին են հանդիպել՝ մեկ այլ մրցաշարի՝ Ազգերի լիգայի շրջանակում, Երևանում Հայաստանն էր հաղթել, Դուբլինում՝ դաշտի տերերը: Իսկ հեռավոր 2011-ին Հայաստանը հենց Իռլանդիայի հետ էր պայքարում Եվրոպայի առաջնության որակավորման խմբից դուրս գալու համար, այդ ժամանակ սեփական հարկի տակ Իռլանդիան հաղթել էր 2:1 հաշվով: Մինչ այս կայացած 4 հանդիպումներում Իռլանդիան ընդհանուր 6 գոլ է խփել, Հայաստանը ՝ 4: Նախորդ հանդիպումներում լարվածության պակաս չի եղել, չորս անգամ բանը կարմիր քարտի է հասել:
ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում Հայաստանն այս պահին աշխարհում 105-րդ, Իռլանդիան՝ 60-րդ հորիզոնականում է: