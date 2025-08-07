Մատչելիության հղումներ

Ֆիդանը մեկնել է Սիրիա

Սիրիայի ժամանակավոր ղեկավար Ահմեդ Ալ-Շարաան Դամասկոսում ընդունում է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանին, դեկտեմբեր, 2024թ.
Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը աշխատանքային այցով մեկնել է Սիրիա։ Դամասկոսում նա բանակցություններ կանցկացնի Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարաայի հետ։

«Ակնկալվում է,որ բանակցությունների ընթացքում թուրքական կողմը կգնահատի ազգային անվտանգությանն առնչվող այն սպառնալիքները, որոնք գալիս են Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններից», - Reuters-ի հետ զրույցում նշել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը մոտ կանգնած աղբյուրը՝ հավելելով, որ Անկարայի համար «Սիրիայի միասնականության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն այսօր կարևոր է քան երբևէ»։

