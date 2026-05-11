Ֆիդանը կմեկնի Կատար՝ Իրանի պատերազմի շուրջ բանակցությունների

Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը վաղը կայցելի Կատար՝ Իրանի պատերազմի, Պարսից ծոցի վրա դրա ազդեցության և Հորմուզի նեղուցում նավագնացության անվտանգությունն ապահովելու շուրջ բանակցությունների, հայտնել է թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը։
Իրանի հարևան, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան սերտ կապի մեջ է Միացյալ Նահանգների, Իրանի և բանակցություններում միջնորդ Պակիստանի հետ։ Անկարան մինչ օրս բազմիցս է կոչ արել դադարեցնել հակամարտությունը՝ միաժամանակ դատապարտելով Իրանի վրա հարձակումները և քննադատելով Թեհրանի հարվածները Պարսից ծոցի երկրների վրա։
Ակնկալվում է, որ Ֆիդանը «կհայտարարի՝ Պարսից ծոցում հակամարտության կարգավորումը ամենակարևոր առաջնահերթությունն է», և կարծիքներ կփոխանակի խաղաղության դրան հասնելու դիվանագիտական ջանքերի վերաբերյալ», - հավելել է աղբյուրը։
Անկարան և Դոհան ամուր կապեր ունեն և համագործակցում են հարցերի լայն շրջանակի շուրջ՝ էներգետիկայից մինչև պաշտպանություն։ Թուրքիան ռազմական բազա ունի Կատարում և բանակցություններ է վարում Դոհայի հետ՝ Eurofighter Typhoon կործանիչների ձեռքբերման համար։