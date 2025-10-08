Եվրոպան բախվում է հիբրիդային պատերազմի. ֆոն դեր Լայեն

Անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված վերջին միջադեպերը և օդային տարածքի այլ խախտումները ցույց են տալիս, որ Եվրոպան բախվում է հիբրիդային պատերազմի, որին պետք է արձագանքի ավանդական պաշտպանությունից դուրս միջոցներով, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը:
«Սա պատահական չէ», - հայտարարել է ֆոն դեր Լյայենը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում ունեցած իր ելույթում:
Ըստ նրա՝ սա հետևողական և աճող արշավ է՝ ուղղված քաղաքացիներին հունից հանելուն, միությունը պառակտելուն և Ուկրաինային Բրյուսելի աջակցությունը թուլացնելուն:
Ֆոն դեր Լայենը Ռուսաստանին չէ պատասխանատու համարել բոլոր միջադեպերի համար, սակայն հայտարարել է՝ պարզ է, որ Մոսկվայի նպատակը Եվրոպայում պառակտում սերմանելն է:
Եվրոպացի պաշտոնյաներն արդեն իսկ վերջին միջադեպերից մի քանիսը վերագրել են Մոսկվային: