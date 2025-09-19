Եվրոպական հանձնաժողովը ԵՄ երկրների հաստատմանն է ներկայացրել ՌԴ-ի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ

Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ԵՄ անդամ պետությունների հաստատմանն է ներկայացրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ՝ փորձելու ավելի ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով։
Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի դեմ 19-րդ փաթեթում, ըստ նախնական տեղեկությունների, խոսք է գնում կրիպտոարժույթի, բանկային ոլորտի և էներգետիկայի մասին։
Փաստաթղթի մանրամասները ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ կներկայացնեն Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և ԵՄ-ի դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասը։