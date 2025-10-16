Եվրահանձնաժողովը ներկայացրել է պաշտպանության ամրապնդման ծրագրերը

Եվրահանձնաժողովը ներկայացրել է Եվրամիության պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման չորս նախագիծ։
Գործողությունների պլանը մասնավորապես կոչված է ամրապնդելու ԵՄ արտաքին սահմանները՝ պաշտպանել դաշինքի տարածքը անօդաչու թռչող սարքերից, զարգացնել ընդհանուր առմամբ օդային պաշտպանությունն ու տիեզերական արդյունաբերությունը։
ԵՄ ներկայացուցիչները շեշտում են, որ նախաձեռնությունների նպատակն է «զսպել» Ռուսաստանին, որին Դաշինքը համարում է ԵՄ անվտանգության հիմնական սպառնալիք։ Փաստաթղթերում որպես սպառնալիք է ներկայացվել նաև Ռուսաստանի դաշնակից Բելառուսը։
Ծրագիրը նախատեսվում է քննարկման դնել հաջորդ շաբաթ կայանալիք ԵՄ գագաթնաժողովում: