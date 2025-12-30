Մատչելիության հղումներ

Eurostar-ը դադարեցրել է Լոնդոնից և դեպի Լոնդոն գնացքների աշխատանքը

Eurostar-ը դադարեցրել է Լոնդոնից և դեպի Լոնդոն տանող գնացքների աշխատանքը՝ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան կապող թունելում ի հայտ եկած էլեկտրամատակարարման խնդրի պատճառով։

Արագընթաց գնացքների օպերատորը տեղեկացրել է ուղևորներին, որ սպասվում են ուշացումներ՝ հորդորելով հնարավորության դեպքում հետաձգել ճանապարհորդությունը։ Ընկերությունն առայժմ չի հստակեցնում՝ երբ է խնդիրը կարգավորվելու, և քանի ուղևոր կարող է տուժել այս խափանումների պատճառով։

Լոնդոնից մեկնող Eurostar գնացքները սպասարկում են դեպի Փարիզ, Բրյուսել, Ամստերդամ և Դիսնեյլենդ Փարիզ տանող ուղղությունները։

