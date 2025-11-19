Մատչելիության հղումներ

ԵՏՀ խորհուրդը քննարկել է ԵԱՏՄ մաքսային կանոնակարգերը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը հերթական նիստն է անցկացրել: Օրակարգում ընդգրկված էին հինգ տասնյակից ավելի հարցեր, այդ թվում՝ ԵԱՏՄ շրջանակներում գործող մաքսային կանոնակարգերի վերաբերյալ:

Հայաստանի փոխվարչապետ Մհերի Գրիգորյանը տեսակապով մասնակցել է նիստին:

Հայաստանի խորհրդարանը մարտին ընդունեց Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագիծը։

Մոսկվան ասում է, թե «Հայաստանի՝ Եվրամիությանն անդամակցության գործընթացի մեկնարկը նշանակում է նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկ»՝ զգուշացնելով՝ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ լինել ԵՄ և ԵԱՏՄ անդամ:


