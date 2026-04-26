Երկու հասարակություններն էլ արդեն զգում են խաղաղության իրական օգուտները. Ալիև

Միջոցներ ենք ձեռնարկում խաղաղության ամրապնդման և այն գործնականում կյանքի կոչելու համար, խաղաղության և հաշտեցման համար Գերնիկայի մրցանակ ստանալու առթիվ ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը:

«Մեր երկու հասարակություններն էլ արդեն զգում են խաղաղության իրական օգուտները տնտեսական, առևտրային և այլ ոլորտներում: Այսօր Ադրբեջանը երրորդ երկրներից իր տարածքով ապահովում է սեփական նավթամթերքի, ինչպես նաև ցորենի և այլ ապրանքների արտահանումը Հայաստան», - նշել է նա:

Ըստ Ալիևի՝ երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումները, իրենց հերթին, կարևոր նշանակություն ունեն տևական խաղաղության հաստատման համար:

«Ադրբեջանի և Հայաստանի օրինակը վկայում է այն մասին, որ չնայած ձգձգված հակամարտությանը, տառապանքներին և փոխադարձ անվստահությանը, խաղաղության կարելի է հասնել ուժեղ քաղաքական կամքի և միջազգային աջակցության առկայության դեպքում», - շեշտել է Ալիևը:

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը հիմնված է փոխվստահության վրա, օրերս ասել էր ՀՀ ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը:

Չնայած նման հայտարարություններին՝ հայտնի չէ, թե երբ երկու հարևան պետությունները կստորագրեն խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագիրը: Բաքուն ՀՀ Սահմանադրությունը փոխելու պարտադիր պահանջ է դնում:


