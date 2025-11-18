Մատչելիության հղումներ

Երկաթուղին «պայթեցրել էին ռուսական գործակալները». Տուսկ

Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը այսօր երկրի խորհրդարանում ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ լեհական հատուկ ծառայություններին հաջողվել է բացահայտել Վարշավա-Լյուբլին երկաթուղու հատվածներից մեկի պայթեցման համար պատասխանատու անձանց ինքնությունը։

«Երկուսն էլ Ուկրաինայի քաղաքացիներ են, որոնք, սակայն, երկար ժամանակ է, ինչ համագործակցում են ռուսական հետախուզության հետ»,- ասել է Տուսկը՝ նշելով նաև, որ երկաթուղու պայթեցումից հետո կասկածյալները լքել են երկիրը՝ անցնելով Բելառուս։

Միջադեպը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 15-ի երեկոյան՝ երկաթուղային հաղորդակցության տևական խափանման պատճառ դառնալով։


