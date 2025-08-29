Երևանի հանրակրթական դպրոցներում դասերն արդեն կմեկնարկեն 08:15-ին

Այս սեպտեմբերից երևանաբնակ դպրոցականների ընտանիքներում զարթուցիչը կզնգա սովորականից ավելի շուտ:
Քաղաքապետարանը տեղեկացնում է՝ Երևանի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում դասերն այսուհետ կմեկնարկեն 15 րոպե շուտ՝ 08:15-ին:
Ծնողներն ու փորձագետները կարծում են՝ երեխաների համար սա լուրջ սթրես կլինի. «Շատ դժվար է լինելու, մանավանդ, որ ավելի փոքրուց են գնում հիմա...Ու չգիտեմ՝ ոնց եմ արթնացնելու, մանավանդ, որ օրերը ցրտեց, մութ եղավ, շատ դժվար է լինելու», - ասում է ծնողներից մեկը, մյուսն էլ նշում. «Երեխեքի համար լավ չի, որովհետև շատ դժվար է արթնանալը: Հիմա արձակուրդ են, մինչև 12-ը քնում են: Ձմեռն է շատ դժվար լինելու»:
Փոփոխության մասին դրական կարծիք ունեցող ծնողների էլ հանդիպեցինք. «Մտածում եմ՝ ճիշտ է, քանի որ այդ ժամին եթե մի 5 րոպե ուշանում ենք խցանման մեջ ենք հայտնվում ու երկար ուշանում ենք դպրոցից»:
Նպատակը՝ «երեխաները խցանումների պատճառով դասերից չուշանան, նաև երթևեկությունը որոշակի կթեթևանա»
Քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են՝ սա արվում է, որ երեխաները խցանումների պատճառով դասերից չուշանան, երթևեկությունն էլ ավելի թեթև լինի: «Ազատության» հետ զրուցած քաղաքացիներից մեկն արձագանքում է՝ երեխաների առողջության հաշվին խցանումները թեթևացնելու փորձը սխալ քայլ է, ինչը, միևնույն է, արդյունք չի տա. «Իրենք պիտի 6-ին, 5-ին վեր կենան, չքնեն, ամբողջ ընտանիքը խառնվի իրար, որ իրենք 8:15 հասնեն դասի: Այսինքն՝ այն խցանումները, որ ստանում էինք 9-ին, 9:30, լինելու է արդեն 8-ին»:
Կրթության փորձագետը կարծում է՝ 8:30-ից շուտ սկսելը բացասաբար է ազդում երեխաների առողջության վրա
Դասերն 8:30-ից շուտ սկսելը բացասաբար է ազդում երեխաների առողջության վրա, - ընդգծում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը՝ ամփոփելով իր ուսումնասիրած գիտական նյութերը.
«Ամենաշուտը պետք է սկսել 8:30: Այսինքն՝ 8:30-ից շուտ սկսելը բացասաբար է ազդում երեխաների տրամադրության, առողջության և, անգամ առաջադիմության վրա: 8:30-ը դա ներքին շեմն է, անգամ որոշ երկրներ՝ Ֆինլանդիան, օրինակ, վաղուց անցել է մինչև 9:30: Էստոնիան արդեն անցնում է 9-ին»:
Կրթության նախարարի կարծիքով՝ փոփոխությունն առանձնապես մեծ չէ
Նորամուծությունը միայն Երևանի դպրոցներին է վերաբերում, մարզերում երեխաները կշարունակեն դասի գնալ ժամը 9-ին: Չնայած դժգոհություններին ու փորձագետների ահազանգերին՝ կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանի գնահատմամբ՝ փոփոխությունն առանձնապես մեծ չէ. «Բայց սա կարող է մեծ փոփոխություն բերել տրանսպորտային հոսքերի ավելի արդյունավետ կառավարման համար, առաջին հերթին թույլ կտա խցանումների մեջ չընկնել դպրոց գնացող մեր երեխաներին: Բոլորովին օգտակար չի, երբ երեխան դպրոցի ճանապարհին տևական ժամանակ անցկացնում է մեքենայում, որովհետև նա հասնում է դպրոց ավելի հոգնած, ավելի մեծ խնդիրներ է ունենում կենտրոնանալու, ուշադրության և մյուս առումներով», - ընդգծում է նախարարը:
Աշակերտների մեծամասնությունը իրենց թաղամասի դպրոցն է հաճախում, և նրանց տեղաշարժը խցանումների վրա որևէ ազդեցություն չունի,- ընդգծում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը: Ասում է՝ եթե խնդիրը երթևեկությունն է, կարելի էր փոխել միայն կենտրոնի դպրոցների դասաժամերը, որովհետև այդ ժամերին հիմնականում հենց կենտրոն բերող ճանապարհներն են ծանրաբեռնված.
«Ես կարծում եմ, որ մանավանդ, երբ դուք 15 րոպեով տեղաշարժում եք, հիմա, եթե աշակերտներն էլ երթևեկող մի 5 րոպե, 10 րոպե ուշանան, էլի նույն բանն է ստացվելու: Դա շատ էական բան չի լինելու, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք այսպես երեխաների տրամադրության վրա ավելի բացասական ենք ազդելու», - ասում է կրթության փորձագետը:
Երեխաներին ավելի շուտ արթնացնելու դժվարություններից զատ՝ ծնողները դժգոհում են նաև մթից. ինչքան մոտենա ձմեռն օրերն այնքան կկարճանան: Դեկտեմբերին 8-ից հետո է լույսը բացվում, երեխաները մի քանի ամիս ստիպված կլինեն առանց արևի լույսի դպրոցի ճամփան բռնել. «Երեխեքի համար, կարծում եմ, այնքան էլ լավ չի լինի կիսաքնած», - ասում է ծնողներից մեկը:
Չնայած մայրիկների գնահատականներին՝ հենց իրենց՝ առաջին դասարանցիներին, շուտ զարթնելու հարցը դեռ չի մտահոգում. թվարկում են սեպտեմբերին ընդառաջ ստացած նվերները. «Պայուսակ եմ ստացել, լիքը բաներ, գրչատուփ, գրիչ, վրձին...Ուզում եմ, որ լավ սովորեմ ու լավ իմանամ շատ բաներ»: