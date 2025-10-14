Էրդողանը կարող է նպաստել Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը. Թրամփ

Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կարող է նպաստել Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը, Մերձավոր Արևելքից վերադառնալու ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Էրդողանին հարգում են թե՛ Ռուսաստանում և թե՛ Ուկրաինայում։ Պուտինը նրան հարգում է, բացի այդ Էրդողանն իմ ընկերն է»,-հայտարարել է Թրամփը՝ պնդելով նաև, թե ինքը մշտապես կարողացել է լեզու գտնել Թուրքիայի նախագահի հետ։
«Երբ ՆԱՏՕ-ն Էրդողանի հետ խնդիրներ ուներ, նրանք ինձ զանգահարեցին և խնդրեցին, որ ես խոսեմ Թուրքիայի նախագահի հետ»,- ասել է Թրամփը։