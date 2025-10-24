Էրդողանը բանակցություններ է վարել Կատարից և Օմանից Eurofighter Typhoon կործանիչներ ձեռք բերելու ծրագրի շուրջ

Պարսից ծոց տարածաշրջանային շրջագայության ընթացքում Թուրքիայի նախագահը բանակցություններ է վարել Կատարից և Օմանից Eurofighter Typhoon կործանիչներ ձեռք բերելու ծրագրի շուրջ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսքով՝ քննարկումները լավ են ընթանում։
«Մենք ցանկանում ենք արագ ավարտել այս քննարկումները և, Աստծո կամքով, մեր ռազմաօդային ուժերը շատ ավելի ուժեղ դարձնել։ Այս ինքնաթիռներով մեր ռազմաօդային ուժերը շատ ավելի ուժեղ կդառնան», - ասել է Էրդողանը՝ համաձայն իր գրասենյակի կողմից տարածած հաղորդագրության։
«Ռոյթերս»-ը երեկ՝ հոկտեմբերի 23-ին էր հաղորդել, որ Անկարան իր եվրոպացի դաշնակիցներին և Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է արագ զարգացած կործանիչներ ձեռք բերելու տարբերակները՝ 40 Eurofighter Typhoon-ը, ինչպես նաև ամերիկյան F-16 և F-35 կործանիչները։