Էրդողանն ու Պուտինը քննարկել են Հարավային Կովկասում տիրող կացությունը

Չինաստանում ընթացող գագաթնաժողովի շրջանակում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Այս մասին հաղորդում է «Ինտերֆաքս» գործակալությունը՝ մեջբերելով Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, որ այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում ռուսաստանյան և թուրքական պատվիրակությունները չեն սահմանափակվել երկկողմ օրակարգով։
«Մեր ուշադրության կենտրոնում են նաև մի շարք տարածաշրջանային խնդիրներ, մասնավորաբար՝ Մերձավոր Արևելքը, Հյուսիսային Աֆրիկան, Անդրկովկասը», - նշել է Պուտինը՝ հավելելով․ - «Այդ բոլոր ուղղություններով ռուս-թուրքական համագործակցությունը շատ լավ համակարգված է, կրում է կոնկրետ, օգտակար, ես կասեի նաև վստահելի բնույթ»։
Ռեջեպ Թայիփ Էրդողանը հանդիպման ընթացքում հույս է հայտնել, որ «նախագահ Պուտինը մոտ ապագայում կայցելի Թուրքիա»։