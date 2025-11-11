Էրդողանն անձամբ է հաստատել ռազմական օդանավի կործանման ու զոհերի առկայության լուրը

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Թայիփ Էրդողանը Վրաստանում թուրքական ռազմատրասպորտային օդանավի վթարի մասին տեղեկությունը հաստատել է միջադեպից մոտ երկու ժամ անց՝ իշխող «Արդարարություն և զարգացում» կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հետ Անկարայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Էրդողանը հաստատել է նաև զոհերի առկայությունը՝ չհստակեցնելով նրանց թիվը։
«Խորը կսկիծով տեղեկացանք, որ Ադրբեջանից վերադարձի ճանապարհին՝ վրաց-ադրբեջանական սահմանի մերձակայքում, վթարի է ենթարկվել թուրքական C-130 ռազմական օդանավը։ Այժմ մյուս երկրների պաշտոնական մարմինների հետ միասին ջանքեր են գործադրվում աղետի վայր հասնելու ուղղությամբ։
Աստված տա, որ այս ողբերգությունը մեզ նվազագույն վնաս հասցրած լինի»,-հայտարարել է Էրդողանը։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ հաստատել էր վրաց-ադրբեջանական սահմանին ռազմական օդանավի կործանման մասին վրացական մամուլում հայտնված տեղեկությունները։ Վրաստանում կործանվածը C130 մակնիշի ռազմատրանսպորտային օդանավ է: