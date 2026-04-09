ԵՄ-ն պետք է քննարկի բյուջետային կանոնների կասեցումը, եթե Իրանի ճգնաժամը շարունակվի. Մելոնի

Իտալիայի վարչապետ Ջիորջիա Մելոնին հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը պետք է դիտարկի բյուջետային դեֆիցիտի կանոնների ժամանակավոր կասեցումը, եթե ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմը Իրանի դեմ կրկին սրվի։
Մելոնին նաև նշել է, որ իր կառավարությունը պատրաստ է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները՝ էներգակիրների գների հնարավոր սպեկուլյատիվ աճը կանխելու համար։
«Այդ թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ կիրառել էներգետիկ ընկերությունների շահույթի նկատմամբ»,- հավելել է Մելոնին։
Այս հայտարարությունը հնչում է այն պայմաններում, երբ կառավարությունը պատրաստվում է նվազեցնել 2026 թվականի տնտեսական աճի կանխատեսումները, ինչը կարող է բարդացնել Իտալիայի համար բյուջետային դեֆիցիտը ԵՄ սահմանած՝ ՀՆԱ-ի 3% շեմից ցածր պահելը։
Իտալիայի կառավարությունը վերջին տարիներին արդեն կիրառել է էներգետիկ ոլորտի գերշահույթների հարկեր, ինչը հանգեցրել է իրավական վեճերի։