ԵՄ-ն որոշ բացառություններով արգելել է բազմակի մուտքի Շենգենյան վիզաների տրամադրումը ՌԴ քաղաքացիներին

Եվրոպական հանձնաժողովը մի քանի բացառություններով արգելել է բազմակի մուտքի Շենգենյան վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին:
Բացառություն է արվել միայն Շենգենյան երկրներում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացիների մերձավոր ազգականների և տրանսպորտային ոլորտի աշխատողների՝ նավաստիների, բեռնատարների և ավտոբուսների վարորդների համար:
Հիմնավոր փաստերի դեպքերում բազմակի մուտքի վիզաներ կարող են տրամադրվել նաև անկախ լրագրողներին, մարդու իրավունքների պաշտպաններին և այլախոհներին:
Եվրահանձնաժողովը սա հիմնավորել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմով, կիբերսպառնալիքներով և ռուսաստանցիների կողմից վիզաների կանոնների հետևողական խախտումներով։