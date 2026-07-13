ԵՄ-ն առաջարկելու է սահմանափակել երեխաների մուտքը սոցցանցեր. ֆոն դեր Լայեն

Եվրահանձնաժողովն ամռանից հետո կներկայացնի առաջարկ՝ սահմանափակելու երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր, այսօր հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
«Մեր երեխաներին անհրաժեշտ է ժամանակ անցկացնել իրական աշխարհում։ Ժամանակ՝ խաղալու, ընկերական կապեր հաստատելու, սխալներ թույլ տալու համար։ Ժամանակ՝ սեփական ինքնությունն ու անհատականությունը ձևավորելու, նախքան ալգորիթմը դա նրանց փոխարեն կանի», - Բրյուսելում լրագրողներին ասել է ֆոն դեր Լայենը։
«Հարցն այն չէ, թե երեխաները կարող են արդյոք օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Խոսքն այն մասին է է, թե երբ և ինչ պայմաններում սոցիալական ցանցերը կարող են ազդել երեխաների վրա»,- հավելել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը:
ԵՄ փորձագիտական խումբը կոչ է անում սահմանափակել սոցիալական ցանցերը մինչև 13 տարեկան երեխաների համար ամբողջ Եվրոպայում․ այսօր Բրյուսելում հրապարակված զեկույցը հորդորում է բացառություն անել միայն այն դեպքում, երբ երեխան սոցցանցեր է մտնում ծնողների կամ կրթական հաստատության հսկողության ներքո։
ԵՄ անդամ մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Իսպանիան, Հունաստանը, Գերմանիան և Ավստրիան, մտադիր են օրենքով ամրագրել այս արգելանքը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել էր, որ որպես մոդել կարող է օգտագործվել Ավստրալիան, որը աշխարհում առաջին անգամ 2025-ի վերջին արգելեց մինչև 16 տարեկանների գրանցումն ու մուտքը սոցիալական ցանցեր։
Ակնկալվում է, որ ԵՄ-ը օրենսդրական առաջարկներ կներկայացնի այս տարվա վերջին։