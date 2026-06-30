Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ադրբեջանն արգելել է մինչև 16 տարեկանների մուտքը սոցցանցեր

Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է երկրի տարածքում սոցիալական ցանցերի կարգավորման մասին օրենսդրական փաթեթը։

Դրա համաձայն սահմանվում է «թվային հասունության նվազագույն տարիք»՝16 տարեկան։ Օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն՝ 16-ը չլրացած Ադրբեջանի բնակիչները զրկվում են սոցիալական ցանցերում անձնական էջեր ունենալու իրավունքից։ 16-ից 18 տարեկանների մուտքը սոցցանցեր և գրառումներ կատարելը արգելված չէ, սակայն պետք է իրականացվի,- «բացառապես ծնողների կամ խնամակալների հսկողության ներքո»։

XS
SM
MD
LG