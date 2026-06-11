ԵՄ դեսպանը ողջունում է Օսիպյանի ազատ արձակումը

Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը ողջունում է Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակումը:
«Ողջունում եմ Արթուր Օսիպյանին ազատ արձակելու որոշումը: Սա դրական զարգացում է: Ժողովրդավարության, հիմնարար իրավունքների, պատշաճ գործընթացի և արտահայտվելու ազատության նկատմամբ հարգանքը Եվրամիության և Հայաստանի ընդհանուր արժեքների առանցքային մաս են կազմում», - գրել է եվրոպացի դիվանագետը X-ում:
«Մենք կշարունակենք հետևել գործին», - ասված է Մարագոսի գրառման մեջ:
Վարչապետի հետ վիճելուց հետո ձերբակալված Օսիպյանը Նուբարաշենի բանտում 23 օր անցկացրեց և կալանքից ազատ արձակվեց երեկ երեկոյան: Բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, խուլիգանության և քարոզչությանը խոչընդոտելու հոդվածներով մեղադրվող երիտասարդը ի նշան բողոքի հացադուլ էր հայտարարել՝ Նիկոլ Փաշինյանից պահանջելով ներողություն խնդրել, որ իրեն «փախած» է անվանել ու վիրավորել:
Հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից երկու օր առաջ Մարագոսը Օսիպյանի դեպքը քննարկել էր մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հետ: