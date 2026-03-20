ԵՄ առաջնորդները ցանկանում են առաջ մղել սոցիալական հարթակների համար նվազագույն տարիքային շեմի սահմանումը

Եվրոպական միության առաջնորդները ցանկանում են առաջ մղել սոցիալական մեդիահարթակների համար նվազագույն տարիքային շեմի սահմանումը՝ օրինակ` TikTok-ի և Instagram-ի համար։

Բրյուսելում կայացած ԵՄ գագաթնաժողովից հետո ընդունված եզրակացությունների համաձայն՝ սոցիալական մեդիայի հասանելիության համար թվային նվազագույն տարիք սահմանելը կարևոր է անչափահասների պաշտպանությունը ապահովելու համար։

ԵՄ երկրները նաև վերահաստատել են, որ պետք է արգելվեն արհեստական բանականության այն համակարգերը, որոնք թույլ են տալիս ստեղծել առանց համաձայնության ինտիմ պատկերներ կամ երեխաների սեռական շահագործման նյութեր։

Իլոն Մասկի սոցիալական հարթակը՝ X-ը, քննադատության էր ենթարկվել 2025 թվականի վերջում այն բանից հետո, երբ օգտատերերը կարողացել էին Grok AI չաթբոթին հրահանգել սեքսուալացնել հրապարակված պատկերները: Օգտատերերը, օրինակ, հանձնարարել էին արհեստական բանականությանը փոփոխել լուսանկարները՝ կանանց պատկերելով բիկինիով։

