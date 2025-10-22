Էջմիածնում «Քաղաքացիական պայմանագրի» քարոզարշավը սկանդալով է մեկնարկում

Էջմիածնում իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» քարոզարշավը սկանդալով է մեկնարկում, որը վերջին շրջանում իրավապահներին մի շարք հաղորդումներ ներկայացրած իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանի գնահատմամբ՝ առերևույթ հանցագործություն է:
Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից ընդամենը մեկ օր առաջ իշխող կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանն ու Արմավիրի հայտնի իշխանականները Դողս գյուղում բարեգործության անվան տակ կազմակերպված խնջույքի են մասնակցել, գյուղի երեխաներին նվերներ են բաժանել, լրագրող Լիա Սարգսյանի պնդմամբ, մեկին նույնիսկ տասը հազար դոլարի չափով գումար են տվել: Նրա հրապարակած կադրերում նվերներ է բաժանում նաև «Քաղաքացիական պայմանագրի» ցուցակի երկրորդ համարը, բեմում է հայտնվում նաև անձամբ քաղաքապետի թեկնածուն՝ Արգիշտի Մեխակյանը: Հարակից տարածքում էլ տասնյակ մետրերի հասնող լի ու լի սեղաններ են գցված:
Իրավապաշտպանների գնահատմամբ՝ այս ամենը քրեորեն պատժելի է, «Ականատես» դիտորդական առաքելությունն արդեն հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել:
«Իսկ ինչի՞ համար իրավունք չունեն, երբ որ ես հրավիրված եմ եղել, այնտեղ հրավիրված է եղել որպես համայնքի ղեկավար նաև պարոն Յայլոյանը; Այսինքն, մարդ, ով բարերարություն է անում իր գյուղում արդեն ավելի քան 30 տարի ու իր հերթական միջոցառումներից մեկին հրավիրել է ինձ ու պարոն Յայլոյանին, ես կարծում եմ, որ կոռեկտ չէր լինի մերժել հրավերը», - ասաց Մեխակյանը:
Չնայած Քրեական օրենսգրքում սևով սպիտակի վրա գրված է՝ թեկնածուի, կուսակցականի կողմից անձամբ կամ նրանց անունից բարեգործության անվան տակ ընտրողներին արտոնյալ պայմաններով դրամ, սննդամթերք տալը 3-6 տարվա ազատազրկում նախատեսող արարք է, ինքը ՝ «Քաղաքացիական պայմանագրի» քաղաքապետի թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանն իրենց գործողություններում հանցագործություն կամ խախտում չի տեսնում:
«Ընտրական որևէ պրոցես չի գնացել, արգելվում է, եթե ընտրական, նախընտրական խոստումներ կամ որևէ մարդկանց ուղղորդում դեպի ընտրություններ, բայց որ լրատվամիջոցը կամ որ լրագրողը հրապարակել է նման տեքստ, թող գեթ մեկ կադր հրապարակի, որ ես կամ պարոն Յայլոյանը ընտրական պրոցեսի կամ որևէ ընտրական ուղղորդման մասին ենք խոսում», - նշեց նա:
Մեխակյանը տեղյակ է, որ իրավապաշտպանները հանցագործության տարրեր են տեսնում, արձագանքում է՝ թող քննություն լինի. «Ես կոչ եմ անում քաղհասարակությանը, բոլոր մտահոգ մարդկանց թող դիմեն, պատշաճ կարգով պատկան մարմինները թող քննեն, բացահայտեն: Ես համոզված եմ, որ այդտեղ ընտրախախտում, որևէ ընտրական պրոցեսների հետ փոխկապակցվածություն չկա, չի եղել, միտում էլ չի եղել, մեր մտքի ծերով էլ չի էլ անցել»: