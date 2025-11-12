Թևանյան. Էջմիածնում քաղաքացիական հագուստով անձինք առևանգել են «Մայր Հայաստան»-ի աջակցին, հետո ձերբակալել

Մի խումբ քաղաքացիական անձինք առևանգել են «Մայր Հայաստան» կուսակցության աջակից բլոգեր Օնո Հարությունյանին, «Ազատության» հետ զրույցում ասաց կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը: Ըստ նրա՝ իրենց աջակցին տարել են Էջմիածնից, «Մայր Հայաստան»-ի շտաբի մոտից:
«Շտաբի դիմաց մայթին կանգնած է եղել, ընկերուհու հետ է եղել, նրա աչքի առաջ գցել են գետնին ու տարել: Քաղաքացիական հագուստով անձինք գետնին տապալելով տարել են: Ֆիզիկական ուժ կիրառելով՝ կարելի է ասել մեքենայի մեջ են շպրտել: Մեզ ասել են, որ ոստիկանության բաժին են տարել», - մանրամասնեց Անդրանիկ Թևանյանը:
Ոստիկանությունից հաստատեցին, որ բաժին են տարել վարչապետ Փաշինյանին քննադատող բլոգերին: Ասացին՝ խուլիգանության կասկածանքով մեկ հոգու ձերբակալել են: Կոնկրետ ի՞նչ է արել և ինչո՞ւ են քաղաքացիական հագուստով եղել, Ոստիկանության լրատվականից ասացին՝ այլ մանրամասներ չեն հայտնում:
«Մայր Հայաստան»-ը մասնակցում է Վաղարշապատի ընտրություններին, կոշտ քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմին, որ նույնպես պայքարում են համայնքապետի պաշտոնի համար:
Կուսակցության առաջնորդը պնդում է՝ թիմակցին առևանգել են քաղաքական նկատառումներով: «Հայտնի բլոգեր է Էջմիածնում, տարիներ շարունակ քննադատել է «Քաղաքացիական պայմանագրին», հիմա էլ մեզ է աջակցում, այսպիսով փորձում են վախի մթնոլորտ ձևավորել՝ հասկանալով, որ պարտվելու են Վաղարշապատում», - նշեց Թևանյանը:
Մի քանի օր առաջ էլ «Մայր Հայաստան»-ի առաջնորդը հայտնել էր, որ իրավապահները քրեական գործ են հարուցել իրենց ցուցակի առաջին ու երկրորդ թեկնածուների դեմ, որ նախկին համայնքապետեր են եղել:
Վաղարշապատի համայնքապետի ընտրությունները նոյեմբերի 16-ին են: