Եղիշե Մելիքյանը՝ Մխիթարյանի, ազգային հավաքականի նոր ավագի, Սելարայանի՝ հավաքականում կարիերան ավարտելու մասին

Էդուարդ Սպերցյանը` Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագն այսուհետ ռուսական «Կրասնոդարի» խաղացող Էդուարդ Սպերցյանը կլինի:
Անցած ամիս Իռլանդիայի հետ արտագնա հանդիպմանը կարմիր քարտ ստացած, 3 խաղով որակազրկված Տիգրան Բարսեղյանն այլևս ավագի թևկապը չի կրի, նորությունն անձամբ գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը հայտնեց՝ պնդելով, թե որոշումը Բարսեղյանի կարմիր քարտի հետ կապ չունի.
«Ես խոսել եմ իր հետ, ասել եմ՝ ես քեզ խոսք եմ տալիս՝ այս աշունը վերջանա դու լինելու ես թիմի ավագ ու երկար տարիներ ու դու դրան արժանի ես»,- լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Եղիշե Մելիքյանը:
Լուկաս Սելարայանն ավարտեց կարիերան հավաքականում
Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն այօր հայտնեց նաև. «Մինչև իմ գալը Լուկասը ցանկանում էր ավարտել կարիերան հավաքականում: Խոսեցի նրա հետ, ասացի, որ հավաքական ունի իր կարիքը: Իռլանդիայի դեմ խաղից առաջ ասաց, որ կան ընտանեկան խնդիրներ, այլևս չի կարող գալ: Շնորհակալություն հայտնեցի և ասացի, որ հավաքականի դռները միշտ բաց են նրա համար»:
Հենրիխ Մխիթարյանի մասին
«Ես՝ որպես գլխավոր մարզիչ, շատ կցանկանայի նման ֆուտբոլիստի տեսնեի, բայց, ես ասել եմ՝ ոչ թե կբերեմ, ես կփորձեմ իր հետ խոսել: Ես խոսել եմ, բայց բայց չեմ հանդիպել։ Կհանդիպեմ, կխոսեմ, բայց ամեն դեպքում, իր որոշումը ինչպես էլ լինի, ես իրեն հասկանում եմ և իր որոշումը կհարգեմ՝ գալուց էլ, չգալուց էլ», - հայտարարեց հավաքականի գլխավոր մարզիչը: