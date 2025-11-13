Մատչելիության հղումներ

Իրավունք

Ձերբակալվեցին Սամսոնյանն ու Սաղաթելյանը. ԱԺ նախագահը պարզաբանեց, թե ինչու է հաղորդում ներկայացրել

ԱԱԾ աշխատակիցները ձերբակալում են Նարեկ Սամսոնյանին
ԱԱԾ աշխատակիցները ձերբակալում են Նարեկ Սամսոնյանին

Ավելի քան մեկ ժամ տևած քննչական գործողությունից հետո ԱԱԾ աշխատակիցները վաղ առավոտյան ձերբակալեցին ու Քննչական կոմիտե տեղափոխեցին «Իմնեմնիմի» փոդքասթի հաղորդավարներ, ընդդիմադիրներ Նարեկ Սամսոնյանին ու Վազգեն Սաղաթելյանին: Քննիչը հայտնեց, որ Սամսոնյանը մեղադրվում է խուլիգանության համար:

Պատճառը փոդքասթի նոյեմբերի 10-ի թողարկումն է, որտեղ Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանն անդրադարձել են Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին: Վերջինիս խոսնակը «Ազատությանը» փոխանցեց, որ Սիմոմյանը իրավապահներին հաղորդում է ներկայացրել վիրավորական արտահայտությունների, սպառնալիքների մասով, որպեսզի տրվի իրավական գնահատական:

Ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում ինքը՝ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ օրենքով պատժվելու են բոլոր նրանք, ովքեր խուլիգանություն կանեն, սպառնալիքներ կհնչեցնեն:

«Ամենակարևորը էմոցիայից, վիրավորանքից ու զրպարտությունից զատ, կա քրեական բաղադրիչ, երբ դու մեկին սպառնում ես, խոսքը դրա մասին է: Մենք այլ հասարակակարգ ենք ունենալու, իրար չենք դանակահարելու, այդ տղաների պատմության պատճառը եղել է մեկը՝ քրեական ենթամշակույթով ապրելը, մեկը մյուսին ստորացնելը», - նշեց խորհրդարանի խոսնակը:

Սիմոնյանը Վազգեն Սաղաթելյանից պահանջում է 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում, ինչպես նաև հրապարակային ներողություն սոցցանցի անձնական էջում՝ 5 աշխատանքային օր ժամկետով։

«Այսինքն՝ եթե սպառնալիք է հնչում, ես ի՞նչ պիտի անեմ: Ես չէի կարող չդիմել, դիմել եմ, դիմելու եմ և լավ եմ արել, բա ի՞նչ պիտի անեի», - հավելեց ԱԺ նախագահը:

Նարեկ Սամսոնյանի ձերբակալությունից առաջ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը փորձում էր մտնել նրա բնակարան և մասնակցել քննչական գործողություններին, սակայն դուռը նրա առջև այդպես էլ չբացվեց:

Փաստաբան Արսեն Բաբայանը ևս լուսանկար էր հրապարակել Վազգեն Սաղաթելյանի տան բակից, գրելով, որ իրեն ներս չեն թողնում մտնել:

Քննչական կոմիտեից հայտնել են միայն, որ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվում են անհետաձգելի քննչական գործողություններ: Այլ տեղեկություններ դեռևս չեն հաղորդում:

