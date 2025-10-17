Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ձերբակալվել են Մանկավարժական համալսարանի ռեկտորը և պրոռեկտորը

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից իրականացվող քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել են Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը և պրոռեկտորը: Տեղեկությունը «Ազատությանը» հաստատել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:

Վերջիններս մեղադրվում են համալսարանի տարբեր աշխատակիցներից կազմված հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու և ղեկավարելու, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում և խարդախություն կատարելու, ինչպես նաև կաշառք ստանալու մեջ:

Քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել են նաև համալսարանի մի շարք այլ աշխատակիցներ:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG