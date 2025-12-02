Մատչելիության հղումներ

Ձերբակալվել է ԵՄ նախկին ԱԳ նախարար Մոգերինին․ Reuters

Reuters գործակալության տեղեկություններով՝ այսօր Բրյուսելում և Բրյուգեյում իրականացված քննչական գործողությունների ընթացքում ձերբակալվել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի նախկին բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։

Նա ԵՄ արտաքին հարաբերությունների ղեկավարի պաշտոնում աշխատում էր 2014-ից 2019 թվականներին։

Վերջին տարիներին Մոգերինին ղեկավարում էր բելգիական Բրյուգե քաղաքում գտնվող ԵՄ քոլեջը, որը դիվանագիտական կադրեր է պատրաստում դաշինքի համար։ Բելգիական ոստիկանության պնդմամբ՝ խուզարկություններն ու ձերբակալություններն իրականացվել են ուսումնական հաստատությունում հայտնաբերված չարաշահումների առթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։

