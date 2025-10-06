«Դոգը» դեռ անազատության մեջ է. ամերիկյան դատարանը կքննի նրան ազատ արձակելու հարցը

Վարդանը հայտարարել է, որ ընտրություններին մասնակցելու է՝ ուզում է օդում, ջրում, ցամաքում, կալանքում լինի. փաստաբան
Այս պահին էլ «Դոգ» մականունով Վարդան Ղուկասյանը ԱՄն ում շարունակում է մնալ անազատության մեջ: Նրա խափանման միջոցը փոխելու ուղղությամբ փաստաբանական թիմն արդեն գործընթաց է սկսել:
Անցած շաբաթ Լաս Վեգասի դատարանը մերժեց Վարդան Ղուկասյանին Հայաստանին արտահանձնելու Գլխավոր դատախազության միջնորդությունը: «Դոգին» Հայաստան չեն ուղարկի, բայց ԱՄն -ում էլ չեն պահի. նա պետք է լքի Միացյալ Նահանգները, քանի որ, ըստ որոշման, խախտել է ԱՄՆ -ը միգրացիոն կարգը:
«Դատարանը որոշել է, որ Վարդան Ղուկասյանը պետք է արտաքսվի 3 -րդ երկիր, այսինքն՝ պետք է լքի ԱՄՆ սահմանները», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Վարդան Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը:
Փաստաբանական թիմը բողոքարկելու է արտաքսման որոշումը
Մինչ բողոքարկումը, սակայն, փաստաբանական թիմը նաև փորձում է հասնել Ղուկասյանի ազատ արձակմանը: ԴՕԿ կուսկացության ղեկավարը ԱՄն -ը միգրացիոն կարգը խախտելու մեղադրանքով ձերբակալվել էր դեռ այս տարվա սկզբին. «Վարդան Ղուկասյանն այսօր գտնվում է վարչական կալանքի տակ, այո, գտնվում է անատության մեջ, կարևորում ենք, որպեսզի վերջինիս խափանման ծայրահեղ միջոց կալանքը անմիջապես փոխվի»,- ասաց փաստաբանը:
«Ազատության» հարցին, թե հնարավո՞ր է դատարանը շարունակի Վարդան Ղուկասյանին անազատության մեջ պահել, մինչև արտաքսման վերաբերյալ բողոքի քննվելը, փաստաբանը պատասխանեց. «Դատական իշխանության ձեռքին է դա, ամեն ինչ էլ հնարավոր է»: «Ազատության» մեկ այլ հարցին, թե այսինքն՝ մինչև նրա արտաքսման վերջին օրը նրան կարո՞ղ են պահել անազատության մեջ, Բաղդասարյանն ասաց. «Իմ կարծիքով դա կլինի խոշտանգում, որովհետև երբ բողոքարկում ես դատական ակտը, դա կարող է տևել մեկ, մեկուկես տարի»:
Դատական ակտի վիճարկումը, որը կարող է շատ երկար տևել, թույլ է տալիս, որ Վարդան Ղուկասյանը շարունակի մնալ Միացյալ Նահանգներում, գլխավոր հարցը, սակայն այն է՝ ազատության մեջ, թե՞ մեկուսարանում:
Մի շարք երկրներից Ղուկասյանին հյուրընկալելու առաջարկներ են եղել. փաստաբան
Եթե, այնուամենայնիվ, բողոքարկումների արդյունքում որոշվի, որ Վարդան Ղուկասյանը պետք է լքի Միացյալ Նահանգները, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի պնդմամբ՝ արդեն իսկ մի շարք երկրներից նրան հյուրընկալելու առաջարկներ են եղել:
«Մի շարք երկրներից՝ ինչպես Եվրոպայից, այնպես էլ Ասիայից, իրենց մաքսիմալ վերաբերմունք են արտահայտել իրավական, որ նա իր ուրույն տեղն ու դերն է ուենալու իրենց երկրում... Եթե նման առաջարկ կա, դրա կրողը պետությունն է, պետական լիազոր մարմինն է»,- ասաց Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը: