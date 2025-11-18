Դմիտրիև․ Մոսկվան և Վաշինգտոնը քննարկել են դատապարտյալների նոր փոխանակման հնարավորությունը

«Մոսկվան և Վաշինգտոնը քննարկել են ամերիկյան բանտերում գտնվող ռուս և ռուսաստանյան բանտերում գտնվող ամերիկացի դատապարտյալների նոր փոխանակման հնարավորության հարցը», - ամերիկյան Axios կայքի հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը: Նա հայտնել է, որ այս հարցով հանդիպել է մի շարք ամերիկացի պաշտոնյաների, այդ թվում` նախագահ Թրամփի թիմակիցների հետ։
Axios-ի տեղեկություններով՝ Դմիտրիևի զրուցակիցն է եղել ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ՝ հանդիպումը կայացել է Կիրիլ Դմիտրիևի հոկտեմբերի 24-26-ը Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում։