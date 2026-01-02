Դիվանագիտական սկանդալ՝ Պրահայի և Կիևի միջև

Ուկրաինացի պաշտոնյաները քննադատում են Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատի նախագահ Տոմիո Օկամուրայի՝ Կիևին սպառազինության մատակարարումները դադարեցնելու մասին հայտարարությունը։
Ուկրաինայի խորհրդարանի՝ Գերագույն ռադայի նախագահ Ռուսլան Ստեֆանչուկը իր չեխ գործընկերոջը մեղադրել է ցինիզմի համար։
«Օկամուրայի ամանորյա ուղերձը տգիտության, ցինիզմի և մանիպուլյացիաների վառ դրսևորում էր։ Մեկ անգամ ևս վիրավորելով Ուկրաինային և ուկրաինացիներին՝ Օկամուրան խայտառակեց Չեխիան ու չեխերին, որոնք շարունակում են մնալ արժանապատվության, արդարության, Ուկրաինայի կողքին»,-հայտարարել է Ստեֆանչուկը։