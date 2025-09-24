Մատչելիության հղումներ

Դիմակավորված մարդը մոտեցել է երեք անձանց, կրակահերթ է արձակել. ՆԳՆ-ն՝ Մերձավանի միջադեպի մասին

Փարաքար համայնք
Փարաքար համայնք

ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը մանրամասներ է հայտնել Մերձավանի միջադեպից, որի հետևանքով կա երկու զոհ, մեկ վիրավոր: Նրա հաղորդմամբ՝ նախնական տեղեկություններով՝ մեկ դիմակավորված մարդ՝ ձեռնոցներով, մոտեցել է տեղում կանգնած երեք անձանց, կրակահերթ է արձակել:

Զոհվել են Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանը և Արարատի մարզային վարչության քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը: Վերջինս այդ պահին ծառայության մեջ չի եղել, նա Գրիգորյանի հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ է եղել:

Վիրավորը, ինչպես հայտնեց ՆԳՆ խոսնակը, Արծրուն Գալստյանն է: Նա վիրահատվել է, այս պահի դրությամբ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում:

Սպանության դրդապատճառների մասին վարկածներ այս պահին ՆԳՆ-ն չի հայտնում:

