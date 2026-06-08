Դիմադրության առանցքի վրա ցանկացած հարձակում պատասխան կստանա. Ամոլի Լարիջանի

Ի պաշտպանություն Լիբանանի՝ Իրանի հարձակումը Իսրայելի վրա պարզապես ռազմական պատասխան չէ, այլ «ռազմավարական դոկտրինի մասին պաշտոնական հայտարարություն», հայտարարել է Իրանի նպատակահարմարության խորհրդի ղեկավարը։
Ամոլի Լարիջանին ասել է, որ Իսրայելին Իրանի հարվածները «հստակ ազդակ» էին այն մասին, որ ցանկացած հարձակում «դիմադրության առանցքի» որևէ հատվածի վրա, որը ներառում է «Հեզբոլա»-ն, կհանգեցնի «աշխարհագրական սահմաններից դուրս եկող պատասխանի», ինչը կփոխի «տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռությունը»։
«Միևնույն ժամանակ, Իրանը հստակեցրել է, որ հակամարտության ցանկացած սրացում կամ երկրի կարևորագույն ենթակառուցվածքների վրա հարձակում կհանդիպի համապարփակ և զսպող պատասխանի, որի շրջանակը կարող է ներառել այս առճակատմանը սատարող բոլոր մասնակիցներին»,- ասել է Լարիջանին։
«Այսպիսով, Թեհրանը նոր էջ է բացել իր պաշտպանական քաղաքականության մեջ՝ էջ, որտեղ տարածաշրջանային տերության պաշտպանությունն իրականացվում է ոչ թե սպառնալիքների սպասելով, այլ ակտիվ նախաձեռնողականության և հարձակողական ուժի միջոցով»,- հավելել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Ավելի վաղ Իրանն ու Իսրայելը հարվածներ էին փոխանակել։ Երկու կողմում էլ կան ավերածություններ։ Զոհերի կամ տուժածների մասին չի հաղորդվում։