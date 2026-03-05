Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

«Դե չեն ուզում՝ չեն ուզում, մենք մեր ուժերի սահմաններում կփորձենք իրականացնել». Սերժ Սարգսյանն իմփիչմենթի մասին

Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր գործով դատական նիստից հետո հայտարարեց՝ իմփիչմենթը նաև ճգնաժամ հանգուցալուծելու գործիք է. «Մենք մեր ուժերի սահմաններում կփորձենք իրականացնել»:

«Անկախ որևէ հանգամանքից՝ իմփիչմենթ լինի, թե ոչ, ընտրություններ լինելու են: Մեր հայտարարությունը, որոշումը միասնության մասին է, մենք ասում ենք՝ իմփիչմենթը նաև ճգնաժամ հանգուցալուծելու գործիք է, եկեք փորձենք: Իսկ եթե ասում են՝ «չի լինի, հիմա ինչի փորձենք», իրենք նմանվում են էսօրվա Հայաստանի կառավարիչներին, ովքեր ասում են՝ «դե մենք թույլ ենք, Ադրբեջանը ինչ ուզում է տանք»: Դե չեն ուզում՝ չեն ուզում, մենք մեր ուժերի սահմաններում կփորձենք իրականացնել», - ասաց Սարգսյանը:

Վարչապետին խորհրդարանում անվստահություն հայտնելու ՀՀԿ-ի նախաձեռնած գործընթացը անցած տարի այդպես էլ որևէ արդյունք չտվեց։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ձայները չեն բավարարում, որ նրանք Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնեն՝ անհրաժեշտ 36-ի փոխարեն ունեն 34 ձայն, իսկ որպեսզի նախագիծն ընդունվի, 54 պատգամավոր պետք է կողմ քվեարկի։ Այսինքն՝ մոտ երկու տասնյակ իշխանական պատգամավոր պետք է միանա ընդդիմության նախաձեռնությանը, ինչն այդպես էլ տեղի չունեցավ։

Երրորդ նախագահի առաջնորդած ուժը դեռևս որոշում չունի՝ մասնակցել հունիսի 7-ի ընտրություններին, թե ոչ։


XS
SM
MD
LG