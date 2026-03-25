Դատարանը հաստատեց, որ Արշակ սրբազանի գործով ապացույց թմրամիջոցը կորել է

Արմավիրի դատարանում մեկնարկեց Մայր Աթոռի դիվանապետի դատավարությունը:
Դատարանը հաստատեց, որ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի գործով իրեղեն ապացույց թմրամիջոցը կորել է՝ նշելով՝ հարուցվել է պաշտոնական անփութության հոդվածով քրեական գործ: Մարիխուանայի գլանակը կորել է Արմավիրի քննչականում:
Փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը կասկածներ հայտնեց՝ գուցե ծխել են:
Դատավորն ինքնաբացարկ հայտնեց
Սրբազանի փաստաբանները դատավորին բացարկ հայտնեցին. Գևորգ Մանուկյանը նախկինում աշխատել է Արմավիրի քննչականում, և, թեև այս պահին չկան օբյեկտիվ տվյալներ դատավորի՝ կաշկանդված լինելու մասին, բայց փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով, հետագայում չի բացառվում դա։
Դատարանը բավարարեց փաստաբանների միջնորդությունը և հայտնեց ինքնաբացարկ:
3-ամսյա կալանքից հետո Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը բանտից ազատ արձակվեց այս ամսվա սկզբին: Նրան դեկտեմբերին ձերբակալեցին, ապա կալանավորեցին յոթ տարի առաջ ուրիշի պայուսակի մեջ թմրամիջոց գցելու մեղադրանքով:
Մայիսից կաթողիկոսի հետ միասին վարչապետ Փաշինյանի թիրախում հայտնված Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը, ըստ քննչականի, 2018-ին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող «Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ» շարժման ակցիայի ժամանակ դիվանատան ընդունարանում կախված պայուսակի մեջ «Մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոց գցելու ցուցում էր տվել:
Եթե բարձրաստիճան հոգևորականին վերագրվող թմրամիջոցի իրացման գործը քննեցին երեք ամսում ու ուղարկեցին դատարան, ապա նույն Քննչականն ամիսներ շարունակ քննում է բարձրաստիճան հոգևորականին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի գործը, ոչ մեղադրյալ կա այդ գործով, ոչ էլ մինչ այս պահը պարզ է դարձել, թե ով կամ ովքեր են փորձել արատավորել հոգևորականի բարի համբավը, ատելություն սերմանել նրա հանդեպ: Քննությունն ընթանում է անձնական կյանքի կամ ընտանեկան գաղտնիքի խախտման հոդվածով, մինչդեռ սրբազանը պարբերաբար պնդում է՝ ինքը չէ այդ տեսանյութում, այդպես փորձել են վարկաբեկել իրեն:
Արշակ արքեպիսկոպոսից բացի, մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն ևս 10 բարձրաստիճան հոգևորականներ, այդ թվում՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը: Եթե նայենք ժամանակագրությանը, իրավապահները նրանց բոլորին մեղադրանք են առաջադրել այն բանից հետո, երբ անցած տարի վարչապետ Փաշինյանը սկսեց պահանջել Գարեգին Երկրորդի հրաժարականը:
ԱԺ-ն փոփոխեց Հողային օրենսգրքի՝ Հայ առաքելական եկեղեցուն առնչվող հատվածը
Իշխանություն - եկեղեցի այս լարվածության ֆոնին այսօր էլ խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց ու փոփոխեց Հողային օրենսգրքի՝ Հայ առաքելական եկեղեցուն առնչվող հատվածը: Ըստ այդմ, այսուհետ պետությունը եկեղեցուն սեփականության իրավունքով հող չի տրամադրի, դրանք կտրամադրի միայն անհատույց օգտագործման իրավունքով:
Մինչ այս, պետության հողերը Մայր Աթոռին էին հատկացվում սեփականության իրավունքով՝ եկեղեցիների և եկեղեցապատկան կառույցների շինարարության ու դրանց սպասարկման համար:
Իշխանությունը վստահեցնում է, որ օրենքի այս փոփոխությունները եկեղեցու դեմ չեն, այլ ընդամենը կարգավորելու են հողային սեփականության հարցերը, այդպես բարձրացնելու են հողերի օգտագործման արդյունավետությունը: