Դատարանը դեռ չի որոշել՝ կկալանավորվի արդյոք ՊԵԿ նախկին նախագահը

Այսօր Հակակոռուպցիոն դատարանը քննել, բայց դեռ որոշում չի կայացրել՝ կկալանավորվի՞ ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը, թե՞ ոչ:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն «Ազատությանը» հայտնել էր, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային ձերբակալել են ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու, հակամրցակցային գործունեության և փողերի լվացման մեղադրանքներով, բայց թե նրա աշխատանքային գործունեության հատկապես որ տարիներին է վերաբերում քրեական վարույթը, և կոնկրետ ինչ գործով է մեղադրանքը, դեռևս մանրամասներ հայտնի չեն:
Մինչ Հակակոռուպցիոն դատարանը քննում էր Վարդան Հարությունյանի կալանքի միջնորդությունը, դատարանի մոտ հավաքվել էին մոտ երկու տասնյակ մարդիկ, որոնք ներկայանում էին որպես Հարությունյանի հարազատներ ու ընկերներ:
Վարդան Հարությունյանը նախկին իշխանությունների օրոք հիմնականում աշխատել է «ՀայՌուսգազարդ»-ում, զբաղեցրել է բարձր պաշտոններ, ընդհուպ գլխավոր տնօրեն: 2016 թվականին նշանակվել է ՊԵԿ նախագահ և պաշտոնավարել մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը: Իշխանափոխությունից օրեր անց հեռացել է պաշտոնից:
Դրանից հետո, ըստ դատարանի մոտ հավաքվածների, նա մշտապես բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում: Նրանք չհայտնեցին՝ Հարությունյանն ինչով էր զբաղվում Ռուսաստանում, միայն նշեցին, որ այս օրերին կարճատև այցով է եկել Հայաստան, որտեղ էլ անմիջապես ձերբակալվել է:
Այս օրերին մամուլում առաջիկա ընտրություններին որպես վարչապետի հնարավոր թեկնածու շրջանառվում է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի անունը, ում օրոք Վարդան Հարությունյանը զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը: Լրագրողները կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբորորդուն՝ Նարեկ Կարապետյանին ուղիղ հարցրել էին՝ արդյոք այս տեղեկությունը համապատասխանո՞ւմ է իրականությանը: Կարապետյանը ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել էր: Ավելի ուշ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության խորհրդի Էջում տեղադրված մի հոդվածում կրկին խոսվել էր այն մասին, որ Կարապետյանին աջակցող ընդդիմադիր ուժերի ընտրական ցուցակը կարող է գլխավորել հենց նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը: Կալանավորված գործարարին հրապարակավ աջակցություն հայտնած նախկին վարչապետը որևէ կերպ այս լուրերին չի արձագանքել:
Արդյոք Հարությունյանի ձերբակալությունը որևէ կերպ առնչություն ունի այս քաղաքական գործընթացներին՝ պարզ չէ:
Լրացվում է