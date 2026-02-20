Դանիան մոտ 190 մլն դոլար կհատկացնի «արտակարգ փաթեթին»

Դանիան 1.2 մլրդ կրոն (մոտ190 մլն դոլար) կհատկացնի «արտակարգ փաթեթին»՝ պատերազմի կամ ճգնաժամի դեպքում երկրում «ընդհանուր պատրաստվածությունը» բարելավելու նպատակով։
«Ընդհանուր պատրաստվածություն» հասկացությունը վերաբերում է պաշտպանության ծրագրավորմանը՝ ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական։
Դանիայի կառավարության առաջնային ծրագրերի մեջ մտնում է ամրապնդել էլեկտրականության և ջրամատակարարման հնարավորությունները, ինչպես նաև առողջապահական համակարգը և հեռահաղորդակցությունը:
«Եվրոպական մայրցամաքում պատերազմի, ՆԱՏՕ-ի և Արևմուտքի դեմ հիբրիդային պատերազմի և անգամ եղանակային վատ պայմանների դեպքում մենք պետք է որպես հասարակություն պատրաստ լինենք», - հայտարարել է պատրաստվածության և համախմբման նախարար Տորստեն Շաք Պեդերսենը, ընդգծելով՝ ճգնաժամի դեպքում յուրաքանչյուր դանիացի պետք է կարողանա ինքնուրույն գոյատևել 72 ժամ։