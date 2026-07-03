Չորս զոհ, 10 վիրավոր Ուկրաինայում՝ ռուսական հարվածներից հետո

Ուկրաինայի վրա ռուսական գիշերային հարվածներից չորս զոհ և 10 վիրավոր կա, վկայակոչելով պաշտոնյաներին, գրում է Reuters գործակալությունը։
Սահմանամերձ Սումիի մարզում բնակելի տանը հասցված ռուսական ԱԹՍ հարվածի հետևանքով երկու կին, տարեց տղամարդ և երկու տարեկանը չլրացած աղջիկ են սպանվել, ևս երեք հոգի վիրավորվել են, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովը:
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայրենի Կրիվոյ Ռոգին հասցված հրթիռի հարվածից յոթ վիրավոր կա, տեղեկացրել է քաղաքի պաշտպանական խորհրդի նախագահ Ալեքսանդր Վիլկուլը։
Այսօր Ուկրաինայում սգո օր է հայտարարված։ Նախօրեին մայրաքաղաք Կիևին ռուսների հարվածներն ավելի քան երեք տասնյակ մարդու կյանք են խլել։ Դա այս տարվա ամենամահաբեր ռուսական հարձակումն էր մայրաքաղաքի վրա։