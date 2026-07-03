Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Չորս զոհ, 10 վիրավոր Ուկրաինայում՝ ռուսական հարվածներից հետո

Կրիվոյ Ռոգ, արխիվ
Կրիվոյ Ռոգ, արխիվ

Ուկրաինայի վրա ռուսական գիշերային հարվածներից չորս զոհ և 10 վիրավոր կա, վկայակոչելով պաշտոնյաներին, գրում է Reuters գործակալությունը։

Սահմանամերձ Սումիի մարզում բնակելի տանը հասցված ռուսական ԱԹՍ հարվածի հետևանքով երկու կին, տարեց տղամարդ և երկու տարեկանը չլրացած աղջիկ են սպանվել, ևս երեք հոգի վիրավորվել են, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովը:

Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայրենի Կրիվոյ Ռոգին հասցված հրթիռի հարվածից յոթ վիրավոր կա, տեղեկացրել է քաղաքի պաշտպանական խորհրդի նախագահ Ալեքսանդր Վիլկուլը։

Այսօր Ուկրաինայում սգո օր է հայտարարված։ Նախօրեին մայրաքաղաք Կիևին ռուսների հարվածներն ավելի քան երեք տասնյակ մարդու կյանք են խլել։ Դա այս տարվա ամենամահաբեր ռուսական հարձակումն էր մայրաքաղաքի վրա։


XS
SM
MD
LG