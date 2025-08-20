Չինաստանը պատրաստվում է Պեկինի կենտրոնում կայանալիք խոշոր ռազմական շքերթին

Չինաստանը հաջորդ ամիս Պեկինի կենտրոնում խոշոր ռազմական շքերթ կանցկացնի՝ տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ՝ նշելու Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակը՝ Ճապոնիայի կապիտուլյացիայից հետո։
Ռազմական պաշտոնյաները մամուլի ասուլիսում հայտնել են, որ շքերթին կներկայացվեն հարյուրավոր թռչող սարքեր, այդ թվում՝ կործանիչներ և ռմբակոծիչներ, ինչպես նաև ցամաքային տեխնիկա, որոնցից մի մասը երբևէ չի ցուցադրվել հանրությանը։
Սեպտեմբերի 3-ի շքերթը լիովին ցույց կտա «մեր բանակի կարողությունը՝ հարմարվելու տեխնոլոգիական առաջընթացին, փոփոխվող պատերազմական մոդելներին և հաղթելու ապագա պատերազմներում», լրագրողներին ասել է ռազմական շքերթի փոխտնօրեն Ու Զեկեն։
70 րոպե տևող «Հաղթանակի օրվա» շքերթը, որին կմասնակցի 45 զորախումբ, կվերահսկվի նախագահ Սի Ծինպինի կողմից՝ Տյանանմենի հրապարակում, կանցկացվի մի շարք արտասահմանյան առաջնորդների և պատվիրակների ներկայությամբ, այդ թվում՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, որը ներկա էր նաև 2015-ի շքերթին։