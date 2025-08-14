Մատչելիության հղումներ

Չինաստանը ներգաղթի նոր ծրագիր է սկսում՝ երիտասարդ գիտնականների ու տեխնոլոգիական մասնագետների համար

Չինաստանը ներգաղթի նոր ծրագիր է սկսում՝ երիտասարդ գիտականների և տեխնոլոգիական տաղանդների համար։

«Վարչապետ Լի Ցյանը հրամանագիր է ստորագրել, որով երկրում գործող վիզաներին ավելանում է ևս մեկը՝ այն կկոչվի K վիզա, որը կտրամադրվի բարձր որակավորում ունեցող երիտասարդ գիտնականներին ու տեխնոլոգիական մասնագետներին» , - հաղորդել են պետական լրատվամիջոցները։

Թե կոնկրետ ինչ պահանջներ է դնում Պեկինն այս ծրագրին դիմողների համար, առայժմ չի հրապարակվել, հայտնի է միայն, որ ծրագիրը կմեկնարկի այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից:



