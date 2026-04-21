Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Չինաստանի նախագահը կոչ է անում վերաբացել Հորմուզի նեղուցը

Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփին, արխիվ
Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփին, արխիվ

Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը հայտարարել է, որ «Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց մնա երթևեկության համար»:

Երեկ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հետ հեռախոսազրույցում Չինաստանի ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը կբխի «տարածաշրջանի երկրների և միջազգային հանրության ընդհանուր շահերից»:

Սի Ծինփինի մեկնաբանությունները հաջորդել են ամերիկյան նավատորմի կողմից TOUSKA բեռնանավի առգրավմանը, որը Չինաստանից էր վերադառնում Իրան:

Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը երեկ մտահոգություն էր հայտնել նավի առգրավման կապակցությամբ և վերահաստատել Պեկինի պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ջանքեր է գործադրում Իրանի շուրջ դեէսկալացիայի ուղղությամբ:

XS
SM
MD
LG