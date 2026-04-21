Չինաստանի նախագահը կոչ է անում վերաբացել Հորմուզի նեղուցը

Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը հայտարարել է, որ «Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց մնա երթևեկության համար»:
Երեկ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հետ հեռախոսազրույցում Չինաստանի ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը կբխի «տարածաշրջանի երկրների և միջազգային հանրության ընդհանուր շահերից»:
Սի Ծինփինի մեկնաբանությունները հաջորդել են ամերիկյան նավատորմի կողմից TOUSKA բեռնանավի առգրավմանը, որը Չինաստանից էր վերադառնում Իրան:
Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը երեկ մտահոգություն էր հայտնել նավի առգրավման կապակցությամբ և վերահաստատել Պեկինի պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ջանքեր է գործադրում Իրանի շուրջ դեէսկալացիայի ուղղությամբ: