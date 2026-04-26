Չեռնոբիլի աղետի 40-րդ տարելիցն է

Այսօր լրանում է Չեռնոբիլի միջուկային աղետի 40-րդ տարելիցը:
Կիևը հայտարարում է, որ Մոսկվան բազմիցս հրթիռներ և անօդաչու սարքեր է արձակել կայանի հարակից տարածքներում՝ ուկրաինական քաղաքների վրա հարձակվելու համար, իսկ անցյալ տարի տեղի ունեցած հարձակման ժամանակ նույնիսկ վնասվել է կայանի կարևոր պաշտպանիչ վահանը։
«Չեռնոբիլի աղետը Մոսկվայի հրահանգով իրականացված ռեակտորի փորձարկման արդյունք էր, որն իրականացվել էր անվտանգության կանոնների խախտմամբ, և որին հաջորդեցին սուտն ու կոծկումը», - հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
1986 թվականի ապրիլի 26-ի վաղ առավոտյան խորհրդային կառույցի 4-րդ ռեակտորում տեղի ունեցած պայթյունի և դրան հաջորդած հալման արդյունքում միլիոնավոր մարդիկ ենթարկվել են ճառագայթման, հարյուր հազարավորները ստիպված են եղել լքել իրենց տները, իսկ հսկայական տարածքներ աղտոտվել են:
Այդ ժամանակից ի վեր հազարավոր մարդիկ մահացել են ճառագայթման հետ կապված հիվանդություններից, ինչպիսին է քաղցկեղը, թեև զոհերի ընդհանուր թիվը և առողջության վրա երկարաժամկետ ազդեցությունը դեռևս մնում են բուռն քննարկումների առարկա: