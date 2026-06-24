Չալաբյանը կալանավորվեց երկու ամսով

Դատարանը այսօր բավարարեց Ավետիք Չալաբյանին կալանավորելու միջնորդությունը, «ՀայաՔվե» նախաձեռնության համակարգողը երկու ամսով կալանավորվեց:
Փաստաբանի պնդմամբ՝ որոշումն իրավաչափ չէ, և այն բողոքարկելու են:
Չալաբյանին մեղադրանք է առաջադրվել ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով՝ մի խումբ մարդկանց ընտրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։
«ՀայաՔվե»-ի համակարգողը, ըստ փաստաբանի, «ծայրից ծայր սուտ» է որակում մեղադրանքը:
Չալաբյանի կինն այսօր համոզմունք էր հայտնել, որ քաղաքական նկատառումներով են մեկուսացնում ամուսնուն։