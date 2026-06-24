Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Չալաբյանը կալանավորվեց երկու ամսով

«ՀայաՔվե» նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյան, արխիվ
«ՀայաՔվե» նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյան, արխիվ

Դատարանը այսօր բավարարեց Ավետիք Չալաբյանին կալանավորելու միջնորդությունը, «ՀայաՔվե» նախաձեռնության համակարգողը երկու ամսով կալանավորվեց:

Փաստաբանի պնդմամբ՝ որոշումն իրավաչափ չէ, և այն բողոքարկելու են:

Չալաբյանին մեղադրանք է առաջադրվել ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով՝ մի խումբ մարդկանց ընտրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության համար։

«ՀայաՔվե»-ի համակարգողը, ըստ փաստաբանի, «ծայրից ծայր սուտ» է որակում մեղադրանքը:

Չալաբյանի կինն այսօր համոզմունք էր հայտնել, որ քաղաքական նկատառումներով են մեկուսացնում ամուսնուն։

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG