Բրիտանիայի թագավորը հաջորդ շաբաթ կմեկնի ԱՄՆ

Բրիտանիայի թագավոր Չարլզը հաջորդ շաբաթ՝ ապրիլի 27-ին, կմեկնի Միացյալ Նահանգներ՝ ամրապնդելու երկու դաշնակիցների «հատուկ հարաբերությունների» ապագան։
Այցը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ երկրների հարաբերությունները 1956 թվականի՝ Սուեզի ճգնաժամից ի վեր ամենավատ վիճակում են․ Թրամփը բազմիցս քննադատել է վարչապետ Քիր Սթարմերին՝ Իրանի դեմ հարձակմանը չմիանալու համար։
Բրիտանիայում որոշ քաղաքական գործիչներ և մեկնաբաններ կարծում են, որ այցը պետք է չեղարկվեր՝ հաշվի առնելով Թրամփի վերջին հայտարարությունները։ Կան նաև մտահոգություններ, որ անկանխատեսելի ԱՄՆ նախագահը կարող է օգտագործել այցը՝ նոր քննադատություններ հնչեցնելու և, հնարավոր է, թագավորին անհարմար վիճակի մեջ դնելու համար։
Չարլզի և կնոջ՝ թագուհի Կամիլայի քառօրյա այցը կմեկնարկի Թրամփի հետ թեյախմությամբ, որից հետո Մեծ Բրիտանիայի թագավորը ելույթ կունենա Կոնգրեսում, կմասնակցի պետական ընթրիքի և կայցելի Նյու Յորք և Վիրջինիա։