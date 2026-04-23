Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բրիտանիայի թագավորը հաջորդ շաբաթ կմեկնի ԱՄՆ

Արխիվ
Բրիտանիայի թագավոր Չարլզը հաջորդ շաբաթ՝ ապրիլի 27-ին, կմեկնի Միացյալ Նահանգներ՝ ամրապնդելու երկու դաշնակիցների «հատուկ հարաբերությունների» ապագան։

Այցը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ երկրների հարաբերությունները 1956 թվականի՝ Սուեզի ճգնաժամից ի վեր ամենավատ վիճակում են․ Թրամփը բազմիցս քննադատել է վարչապետ Քիր Սթարմերին՝ Իրանի դեմ հարձակմանը չմիանալու համար։

Բրիտանիայում որոշ քաղաքական գործիչներ և մեկնաբաններ կարծում են, որ այցը պետք է չեղարկվեր՝ հաշվի առնելով Թրամփի վերջին հայտարարությունները։ Կան նաև մտահոգություններ, որ անկանխատեսելի ԱՄՆ նախագահը կարող է օգտագործել այցը՝ նոր քննադատություններ հնչեցնելու և, հնարավոր է, թագավորին անհարմար վիճակի մեջ դնելու համար։

Չարլզի և կնոջ՝ թագուհի Կամիլայի քառօրյա այցը կմեկնարկի Թրամփի հետ թեյախմությամբ, որից հետո Մեծ Բրիտանիայի թագավորը ելույթ կունենա Կոնգրեսում, կմասնակցի պետական ընթրիքի և կայցելի Նյու Յորք և Վիրջինիա։

XS
SM
MD
LG