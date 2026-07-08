Բուշեր նահանգի հարավում ԱԹՍ է խոցվել. ISNA

ԻՀՊԿ-ի խոսնակ, բրիգադի գեներալ Հոսեյն Մոհամմադին, ըստ իրանական ISNA գործակալության, հայտնել է, թե անօդաչու թռչող սարք է խոցվել Բուշեր նահանգի հարավային մասում, ԱՄՆ-ի գիշերային ավիահարվածներից հետո՝ պահապանների կորպուսի հակաօդային պաշտպանության համակարգի միջոցով։
Ամերիկյան կողմն առայժմ չի մեկնաբանել իրանական բանակի հաղորդագրություններն այն մասին, թե խոցվել է ամերիկյան MQ-9 անօդաչու թռչող սարքը։
Իրանական լրատվամիջոցներն այսօր հաղորդել էին Իրանի հարավում հնչած մի քանի պայթյունների մասին՝ Քեշմ կղզում, Սիրիկ քաղաքում և ռազմավարական նշանակության Բանդար Աբբաս նավահանգստի մոտակայքում։
ԻՀՊԿ-ն այսօր տարածած հայտարարության մեջ հայտնել էր նաև, որ հարվածել են Բահրեյնում ԱՄՆ հինգերորդ նավատորմի տարածքի և Քուվեյթի Ալի ալ Սալեմ ավիաբազայի օբյեկտներին։