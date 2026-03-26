Բոսֆորում թուրքական լցանավ է խոցվել

Անցած գիշեր անհայտ ծագման անօդաչու թռչող սարքը խոցել է Բոսֆորի նեղուցում գտնվող թուրքական Altura լցանավը։
Reuters-ի տեղեկություններով` աֆրիկյան Սիերա Լեոնե պետության դրոշի ներքո նավարկող և թուրքական Besiktas ընկերությանը պատկանող տանկերը օրեր առաջ լքել էր Նովոռոսիյսկի նավահանգիստը՝ Ռուսաստանում արդյունահանված 1 միլիոն բարել նավթի խմբաքանակով։
Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ՝ նավը գտնվում էր Եվրամիության և Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ներքո։
Թուրք փրկարարների տեղեկություններով հարվածի հետևանքով վնասվել է Altura-ի շարժիչը, անձնակազմի 27 անդամները չեն տուժել։