Գոհար Ղումաշյանը բերման է ենթարկվել․ ըստ փաստաբանի՝ ձերբակալված է

Գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը «Ազատությանը» տեղեկացրեց, որ այսօր կուսակցության գրասենյակից բերման է ենթարկվել «Ուժեղ Հայաստան»-ի անդամ Գոհար Ղումաշյանը:
Փաստաբան, «Ուժեղ Հայաստան»-ի նախընտրական ցուցակում ընդգրկված Արամ Վարդևանյանի տեղեկություններով՝ Ղումաշյանը ձերբակալված է:
Մելոյանը գործի մասին միայն հայտնեց, որ խոսքը բարեգործության արգելքի մասին է՝ առանց մանրամասների: Նա փոխանցեց, որ Ղումաշյանը նորածին երեխայի կերակրող մայր է: Ղումաշյանը երեք երեխաների մայր է, փոքրի 2 ամսականը դեռ չի լրացել:
«Ակնհայտ ապօրինի, անհիմն գործ է, իշխանության վախի դրսևորում», - պնդեց Մելոյանը:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս տեղեկությունը չի մեկնաբանում:
«Մեծ Հանրահավաքից հետո Փաշինյանի խուճապի հերթական դրսևորումը։ Սամվել Կարապետյանից վախեցած Փաշինյանը իրավապահներ է ուղարկել՝ բերման ենթարկելու կրծքով կերակրող, բազմազավակ մորը` Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանին։ Փաշինյան, Հայաստանը չի՛ դառնա Ադրբեջան», - արձագանքել է Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը:
Այսօր հարցաքննության է հրավիրվել նաև կուսակցության Վայքի գրասենյակի պատասխանատու Վերժինե Ստեփանյանը: «Հավանաբար այլ հանգամանքներ են, նույն գործը չէ», - ասել է կուսակցության խոսնակը: